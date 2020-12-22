Galatasaray Göztepe maçında 11'ler belli

Süper Lig'de Fatih Karagümrük deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray, Göztepe'yi konuk etti..

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2020 Salı, 17:54
Galatasaray Göztepe maçında 11'ler belli
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Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında renktaşı Göztepe'yi konuk etti.

11'ler şöyle

Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Emre Kılınç, Diagne

Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif


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