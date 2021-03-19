Galatasaray'ın gözü Bankalar Birliği'nde; imzalar atılmazsa!

19 Mart 2021 Cuma, 09:01

Galatasaray yönetimi uzun süredir üzerinde çalıştığı ve protokolünü oluşturduğu Bankalar Birliği anlaşmasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

2+7 YILA ÇIKARILMIŞTI

Galatasaray Sportif A.Ş’nin genel kurulunda da görüşülen bankalar birliği anlaşması 5 yıldan 2 artı 7 yıla çıkarılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde başkan Mustafa Cengiz görüşmelerin sürdüğünü belirtilirken, anlaşmanın dün imzalandığı ileri sürüldü. Birçok üye anlaşmanın resmen bugün açıklanmasını bekliyor.

G.SARAY'DA BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINA SICAK BAKMAYANLAR VAR

Anlaşmadan ilk yansıyan bilgiler doğrultusunda temel prensiplere sıcak bakmayan üyeler olmuştu. Galatasaray'ın daha önce 5 yıl olarak yaptığı Bankalar Birliği Anlaşmasının 2+7 yıl olarak revize edileceği belirlenmiş ve bazı temel prensipler şu şekilde ifade edilmişti:

"- 2021-22 sezonu için futbol ailesi giderlerinde 20-21 sezonuna kıyasla en az yüzde 20 tasarruf edilmesi aranacaktır.

-2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu, bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler toplamının asgari yüzde 50’sine tekabül eden bir tutarda konsorsiyuma borç servisi ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme, takip eden sezon sabit gelirlerden karşılanacaktır. Takip eden sezon elde edilen sabit gelirlerin yüzde 50’sini bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin yüzde 50’sini aşması durumunda aşan tutar borç servisi ödemesinde ve/veya yapılandırma son yılında muaccel hale gelecek borç servisinden süpürmede kullanılacaktır."

Kaynak: Ajansspor