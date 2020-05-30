Galatasaray’ın kurtarıcısı Luyindama

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:43

Galatasaray'da çapraz bağları yırtıldığı için Kasım ayından bu yana forma giyemeyen Christian Luyindama'nın sakatlığı, Avrupa'daki taliplerine engel olmadı. Kongolu oyuncu ile ilgili yeni bir haber daha ortaya çıktı.

Afrika'da çıkan son haberlere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Carlo Ancelotti, yönetime verdiği defans transferi listesinin ilk sırasına Luyindama'yı yazdı. İtalyan hocanın, stoper takviyesi için 26 yaşındaki oyuncunun kendilerine yeterli olacağını bildirdiği yazıldı.

Everton yöneticilerinin, önümüzdeki günlerde resmi teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve Galatasaray'ın da 15 milyon Avroluk bir bonservis bedeli karşılığında oyuncusunu göndermeye sıcak bakacağı kaydedildi.

FİZİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Fiziksel olarak öne çıktığı belirtilen Luyindama'nın peşinde Everton ile birlikte Aston Villa ve West Ham'ın da bulunduğu vurgulanırken, sakatlığını atlatarak son dönemde forma giyecek olmasının da önemli olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın Standard Liege'den 8.5 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luyindama, toplam 32 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik de performans sergiledi.