Galatasaray’ın ligde konuğu Çaykur Rizespor

19 Mart 2021 Cuma, 00:05

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. . Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayımlanacak karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.



Bugüne kadar ligde 29 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 61 puanla 30. haftayı 2. sırada bitirdi.

Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 10'unda berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Bülent Uygun’un öğrencileri, elde ettikleri 31 puanla 30. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışı kızışırken zirve yolunda yara almak istemiyor. 8 maçlık galibiyet hasretini Hatayspor maçıyla sona erdiren Rizespor ise deplasmandan galip çıkmanın peşinde.

40. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 39 lig maçından 26'sını Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 89 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmada Galatasaray, 4-0'lık skorla galip geldi.

KARADENİZ EKİBİ DEPLASMANDA 1 KEZ KAZANDI

Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında tek yenilgi aldı. İki takım ligde şimdiye kadar İstanbul'da 19 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 14'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1'lik skorla yitirdi. İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 46 golüne, Çaykur Rizespor 13 golle karşılık verdi. Galatasaray, İstanbul'daki 19 lig maçının tamamında gol atarken, 10'unda kalesini gole kapattı.

İKİLİ MÜCADELEDE BİLANÇO

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti. Ayrıca, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 39 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

DONK DÖNÜYOR, TAYLAN AKTAKYALI CEZALI

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan Taylan Antalyalı Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ligde geçen hafta Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda bulunmayacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Ryan Donk ise karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.

Sakatlığını atlattıktan sonra yedek bekleyip oyuna sonradan giren Feghouli’nin ise Ç.Rizespor’la oynanacak maçta sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Rizespor karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fatih Terim’in öğrencilerinden Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Marcao Rizespor karşılaşmasında kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

FATİH TERİM’İN EKİBİ, SAHASINDAKİ SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 8'ini kazanırken, 3'ünde ise rakipleriyle berabere kaldı.

BÜLENT UYGUN’DAN 3 PUAN MESAJI

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, son olarak Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'dan puanla dönmek istediklerini söyledi. Uygun, “Gerçeklerle birlikte rakibimizin iyi ve kötü yönlerini analiz edip, kendimizin kötü yönlerini iyiye çevirme çabasındayız. Dezavantajlı yönlerimizi oyuncularımla bire bir konuşuyoruz. Bu kadar zor bir deplasmanda arzuladığımız puanı alarak seyircimizi mutlu ederiz” diye konuştu.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Saracchi, Marcao, Kerem, Emre A., Emre K, Fernandes, Falcao, Modamed.

Rizespor: Gökhan, Talbi, İsmail, Selim, Moroziuk, Fabricio, Boldrin, Samudio, Fernando, Dokovic, Skoda.











