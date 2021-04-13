Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed nereye koşuyor?

Fatih Karagümrük karşısına ilk 11'de başlayan Mustafa , maçtaki etkisiz performansıyla dikkat çekti ve maçı tamamlayamadan Fatih Terim tarafından kenara alındı.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2021 Salı, 09:59
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed nereye koşuyor?
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Galatasaray'ın Mısır'ın ünlü takımı Zamalek'ten kiralık olarak devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Muhamed, son dönemde adeta yokları oynuyor.

PERFORMANSINDA DÜŞÜŞ

Takıma çok çabuk bir şekilde uyum sağlayan Muhamed, Süper Lig'de çıktığı ilk 5 maçta rakip fileleri 5 kez sallamıştı. Aslan'ın gol yollarındaki sıkıntılarını bir anda çözmeyi başaran Muhamed, sonrasında ise performansında büyük bir düşüş yaşadı.

Aslan'ın deplasmanda 2-1 kaybettiği Ankaragücü maçında kırmızı kart gören 23 yaşındaki oyuncu, 3-0 kazanılan Kayseri karşılaşmasında formasına kavuştu ama gol katkısı yapamadı.

4-3'lük Rizespor mağlubiyetinde de etkisiz kalan Mohamed, Milli aranın ardından Hatay mücadelesinde hiç ortada yoktu. Fatih Terim'in ikinci yarının başında oyundan aldığı Mısırlı forvet, sadece 1 isabetsiz şutla maçı tamamladı.

Fatih Karagümrük karşısına ilk 11'de başlayan Mustafa , maçtaki etkisiz performansıyla dikkat çekti ve maçı tamamlayamadan Fatih Terim tarafından kenara alındı.

Kaynak: Ajansspor


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