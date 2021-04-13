Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed nereye koşuyor?
Fatih Karagümrük karşısına ilk 11'de başlayan Mustafa , maçtaki etkisiz performansıyla dikkat çekti ve maçı tamamlayamadan Fatih Terim tarafından kenara alındı.
Galatasaray'ın Mısır'ın ünlü takımı Zamalek'ten kiralık olarak devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Muhamed, son dönemde adeta yokları oynuyor.
PERFORMANSINDA DÜŞÜŞ
Takıma çok çabuk bir şekilde uyum sağlayan Muhamed, Süper Lig'de çıktığı ilk 5 maçta rakip fileleri 5 kez sallamıştı. Aslan'ın gol yollarındaki sıkıntılarını bir anda çözmeyi başaran Muhamed, sonrasında ise performansında büyük bir düşüş yaşadı.
Aslan'ın deplasmanda 2-1 kaybettiği Ankaragücü maçında kırmızı kart gören 23 yaşındaki oyuncu, 3-0 kazanılan Kayseri karşılaşmasında formasına kavuştu ama gol katkısı yapamadı.
4-3'lük Rizespor mağlubiyetinde de etkisiz kalan Mohamed, Milli aranın ardından Hatay mücadelesinde hiç ortada yoktu. Fatih Terim'in ikinci yarının başında oyundan aldığı Mısırlı forvet, sadece 1 isabetsiz şutla maçı tamamladı.
Fatih Karagümrük karşısına ilk 11'de başlayan Mustafa , maçtaki etkisiz performansıyla dikkat çekti ve maçı tamamlayamadan Fatih Terim tarafından kenara alındı.
Kaynak: Ajansspor
Video Haberler
- Yardım gecesinde Acun Ilıcalı'yı şoke eden telefon
- İzmir’de film gibi olay!
- CHP'li Tezcan'dan '128 milyar dolar' sorusu
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
En Çok Okunan Haberler
- Akılalmaz ihmal! BionTech aşıları boşa gitti
- Rusya'dan Türkiye'ye açık uyarı
- Usta oyuncu 24 gün önce yaşamını yitirmiş
- Kabine toplantısından önce çarpıcı açıklama
- Üçüncü köprünün yüzde 51'i satılıyor
- Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı
- Türkiye’de ilk defa görüldü
- Savcıya muayene sırası vermeyen doktor ifadeye çağrıldı
- Aşılar çöpe gitti!
- İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Tedbirleri genelgesi