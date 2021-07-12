Galatasaray'ın Olympiakos maçının kamp kadrosu belli oldu

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:40

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak. Müsabaka D-Smart'tan canlı yayımlanacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazandı.

Galatasaray, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba'nın fileleri havalandırdığı müsabakayı 4-2 galip tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz'da deplasmanda Hollanda'nın PSV takımıyla karşılaşacak Galatasaray, son provasını Olympiakos'a karşı yapacak.