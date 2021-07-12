Galatasaray'ın Olympiakos maçının kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hazırlık maçı oynayacağı Olympiakos müsabakasının kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.
Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak. Müsabaka D-Smart'tan canlı yayımlanacak.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazandı.
Galatasaray, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba'nın fileleri havalandırdığı müsabakayı 4-2 galip tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz'da deplasmanda Hollanda'nın PSV takımıyla karşılaşacak Galatasaray, son provasını Olympiakos'a karşı yapacak.
Olympiakos maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/TyXSbUea9g— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 12, 2021
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