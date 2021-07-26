Galatasaray’ın transferi Sacha önce kontrolden geçecek sonra imza atacak

Fransa’nın Rennes takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Sacha Boey imza sonrası takıma katılacak.

İHA
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 08:56
Galatasaray’ın transferi Sacha önce kontrolden geçecek sonra imza atacak
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Galatasaray’ın görüşmelere başladığını bildirdiği Fransız futbolcu Sacha Boey, İstanbul’a dün geldi, bugün imza atacak.
Galatasaray’ın görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Fransa’nın Rennes takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Sacha Boey imza sonrası takıma katılacak.
Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek olan Sacha Boey daha sonra sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak.


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