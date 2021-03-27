Galatasaraylı Babel şarkı çıkarıyor: 'Young Champ'
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, 2 Nisan'da çıkacak 'Young Champ' (Genç şampiyon) isimli şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapıyor.
Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, müzik dünyasına adım atıyor.
34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, "Müzik, hikayemi söylemenin doğal bir hali. Bu yüzden kariyerimin ve hayatımın farklı periyotlarını ilk albümümde 8 parçada paylaştım. Beni sadece futbol kariyerimden bilenler için kesinlikle şaşırtıcı olacak" dedi.
Ryan Babel'in 8 parçadan oluşacak albümünün çıkış tarihi ise henüz belli değil. Sosyal medyada oldukça aktif olan ve müzisyen arkadaşları bulunan Babel, bir süredir rap albümü üzerine çalışıyordu.
SOSYAL MEDYADA OLMASI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU
Sosyal medyadaki tüm platformlarda oldukça aktif olan Babel, bu yüzden de eleştirilerin odağında kalıyor. Geçtiğimiz haftalarda Clubhouse'da sabaha karşı bir sohbet odasında kulüple ilgili bilgiler paylaşan Babel, Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Uzun süredir de Youtube'ta yayınlar yapan Hollandalı oyuncu, futbola yeteri kadar konsantre olmadığı için tartışma konusu oluyor.
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