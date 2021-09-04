Galatasaraylı Emre Akbaba eski takımına dönüyor

04 Eylül 2021 Cumartesi, 08:52

Alanyaspor, eski futbolcusu Emre Akbaba'nın transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Akdeniz ekibinin Akbaba'yı kadrosuna katabilmek için girişimlere başladığı öğrenilmişti. Turuncu - lacivertliler, bu transferde mutlu sona ulaştı. Alanyaspor, Galatasaray'da forma giyen Emre Akbaba ile prensip anlaşmasına vardı.

28 yaşındaki tecrübeli oyuncu, eski kulübü Alanyaspor'da 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Akbaba'nın yıllık maaşını Alanyaspor ödeyecek.

Bir önceki sezon, 19 maçta forma giyen Emre Akbaba; bu yıl 3 maçta sahaya çıkarken sadece 86 dakika sahada kaldı. 2018 yılında Alanyaspor'dan 4 milyon Avro bedelle transfer edilen Akbaba, 86 dakikalık periyotta gol veya asist yapamadı.

Kaynak: Ajansspor