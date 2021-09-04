Galatasaraylı Emre Akbaba eski takımına dönüyor
Galatasaraylı oyuncu, eski kulübü Alanyaspor'da 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Akbaba'nın yıllık maaşını Alanyaspor ödeyecek.
Alanyaspor, eski futbolcusu Emre Akbaba'nın transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
Akdeniz ekibinin Akbaba'yı kadrosuna katabilmek için girişimlere başladığı öğrenilmişti. Turuncu - lacivertliler, bu transferde mutlu sona ulaştı. Alanyaspor, Galatasaray'da forma giyen Emre Akbaba ile prensip anlaşmasına vardı.
28 yaşındaki tecrübeli oyuncu, eski kulübü Alanyaspor'da 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Akbaba'nın yıllık maaşını Alanyaspor ödeyecek.
Bir önceki sezon, 19 maçta forma giyen Emre Akbaba; bu yıl 3 maçta sahaya çıkarken sadece 86 dakika sahada kaldı. 2018 yılında Alanyaspor'dan 4 milyon Avro bedelle transfer edilen Akbaba, 86 dakikalık periyotta gol veya asist yapamadı.
Kaynak: Ajansspor
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