Galatasaraylı futbolcu Babel'den endişelendiren haber!

Galatasaraylı futbolcu Babel, Covid-19 şüphesiyle Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı. Babel'in 4. testi pozitif çıktı.

AA
15 Kasım 2020 Pazar, 23:55
Galatasaraylı futbolcu Babel'den endişelendiren haber!
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Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı şüphesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 Covid-19 testi negatif çıkan Babel'in kendisini iyi hissetmediği belirtildi. 4. test ise pozitife döndü.

Babel'in gösterdiği semptomlar nedeniyle tedbir amaçlı milli takım kampından ayrıldığı ifade edildi.


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