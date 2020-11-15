Galatasaraylı futbolcu Babel'den endişelendiren haber!
Galatasaraylı futbolcu Babel, Covid-19 şüphesiyle Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı. Babel'in 4. testi pozitif çıktı.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı şüphesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 Covid-19 testi negatif çıkan Babel'in kendisini iyi hissetmediği belirtildi. 4. test ise pozitife döndü.
Babel'in gösterdiği semptomlar nedeniyle tedbir amaçlı milli takım kampından ayrıldığı ifade edildi.
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