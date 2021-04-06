Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'dan Fenerbahçe'ye gönderme

06 Nisan 2021 Salı, 09:43

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı "1959 yılı öncesi şampiyonluklar sayılsın" başvurusu ile ilgili konuştu, Aysal, "Fenerbahçe'nin bu başvurusu bana 'İflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış' atasözünü hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'ın bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamalar sosyal medyada ses getirdi.

Aysal'ın Twitter'a yansıyan sözleri şöyle: "Herkes, bunun üst üste gelen başarısızlıkları unutturmak amacı ile bir gündem değiştirme 'Cambaza bak hamlesi' olduğunu anlar." .

"MASUM VE İNANDIRICI GELMİYOR"

"Fenerbahçe'nin bu başvurusu bana 'İflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış' atasözünü hatırlatıyor. Bu konuda Fenerbahçeli dostlarımızın ortaya böyle bir öneri getirirken ciddi olduklarını da zannetmiyorum. Zira kendilerini çaresiz göstermeye çalışmaları için hiçbir mantıklı gerekçe göremiyorum."

"Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon olarak hepimiz geçmişimizle gurur duyuyoruz. Ama bu bizlerin modern futbolun hedeflerinden vazgeçip geçmişe dönmemizi gerektirmez. O dönemin futbolu ile bugünkü futbolun kurumları ve kuralları artık çok farklı. Böyle bir iddia bana pek masum ve inandırıcı gelmiyor. O zaman herkes, bunun üst üste gelen başarısızlıkları unutturmak amacı ile bir gündem değiştirme 'Cambaza bak hamlesi' olduğunu anlar."

"MÜDÜR KARDEŞİMİZ TARAFTAR AĞZIYLA KONUŞMUŞ"

Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Vahdettin Engin Haber Global'e, "Bir tarihçi olarak benim kanaatim; tarihin devamlılığı açısından sadece 1959 sonrasını kabul etmek doğru değildir. Bunlar ciddi organizasyonlardır. Bunları yok saymamak gerekir" açıklamasında bulunmuştu. Aysal ise bu açıklama ile ilgili, "Hatırladığım kadarı ile Galatasaray Lisesi müdürü kardeşimiz hiçbir zaman iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu saklamamıştır. Bulunduğu makamı unutarak bir taraftar ağzı ile konuşmuş olmasını biraz yadırgadım" dedi.