Galatasary'da Diagne, Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao'yu geride bıraktı
Devre arası İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, Galatasaray'ın en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.
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