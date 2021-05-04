Galatasary'da Diagne, Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao'yu geride bıraktı

Devre arası İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, Galatasaray'ın en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2021 Salı, 09:00
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