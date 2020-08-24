Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'a güncellemesine müjde
Samsung, One UI 2.5'i getireceği telefonlar listesine Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'u da dahil etti.
Galaxy Note 20 dünya çapındaki müşterilerine ulaşmaya başlarken Samsung, One UI 2.5 güncellemesini mevcut Galaxy S20 serisine dağıtıyor. Bu sırada One UI 2.5'in daha fazla cihaza ulaşacağı Samsung tarafından doğrulandı.
One UI 2.5'in sunulacağı telefonların Samsung tarafından açıklanan listesinde Galaxy S10 serisi, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip bulunuyor. Listedeki sürpriz ise Galaxy Note 9, Galaxy S9 ve S9 Plus'ın güncellemeye dahil edilmiş olması. Bu son cihazların Samsung'un üç senelik güncelleme ilkesi sayesinde mi, yoksa bir yanlışlık eseri olarak mı listeye dahil edildiği bilinmiyor.
Kaynak: CHIP Online
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