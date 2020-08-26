Galeriler salgın döneminde yeni sanatçıları nasıl destekliyor?

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:07

ADAA başkanı Andrew Schoelkopf ve genel direktörü Maureen Bray’in geçtiğimiz günlerde bir toplantıda konuyla ilgili yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür beklenmedik ve sarsıcı gelir kayıpları şüphesiz ki küçük işletme ve sanat toplulukları üzerinde önümüzdeki 12 ile 18 ay boyunca dalgalanma etkisi yaratacak. Üstelik bu durumun ne zaman sona ereceği de belirsizliğini koruyor.”

Bu ürkütücü ve belirsiz duruma rağmen birçok galeri yeni sanatçılarla sözleşme imzalama cesaretini göstermeye devam etti. Salgının başlangıcından itibaren büyük galeriler ünlü sanatçıları kendi bünyelerine kazandırmak için çalışmalarını sürdürdü.

Sözgelimi Gagosian Gallery, Titus Kaphar’ın temsilciğini aldı, Galerie Thaddaeus Ropac da heykeltıraş Ron Mueck ile bir sözleşme imzaladı.

Daha küçük galeriler ise henüz gelişme/yetişme çağında olan sanatçıları bünyelerine kattı.

Detroit’teki Library Street Collective ressam Jammie Holmes ile, Los Angeles’taki Roberts Projects ise Wangari Mathenge ile anlaştı.

Londra’daki Stephen Friedman Gallery ile New York’taki Hollis Taggart gibi galeriler ise geçtiğimiz birkaç ay içerisinde kadrosuna birden fazla sanatçı kazandırmayı başardı.

Xavier Hufkens gibi daha köklü ve büyük galeriler içinse durum daha olağan ve daha az riskli. Zira ünlü Belkçikalı galeri salgın başladığında heykeltıraş Lynda Benglis gibi ünlü bir ismin temsilciğini üstlendiğini duyurdu.

Hufkens konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Her zaman Lynda Benglis’in çalışmalarının büyük bir hayranıydım” diyerek, şunları kaydetti:

“Onun sergilerini New York ve Los Angeles’ta hatta yakın zamanda da İtalya’da gördüğümü hatırlıyorum. Şimdi bir araya geldik ve bir anlaşma imzaladık. İş birliğimizin karşılığını almak için sabırsızlanıyoruz.”

Bununla birlikte sanatçının galeriyle ilk solo çalışması salgın nedeniyle iptal edildi. Yeni planlamaya göre Lynda Benglis’in Xavier Hufkens'teki sergisi 2021 yılının sonbaharında sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Amerika’nın son yıllarda öne çıkan galeri ve sanat kurumlarından Hollis Taggart, koleksiyonerler için yeni bir öneride bulundu:“

"Çok fazla iniş çıkış gördüm, birçok krize tanıklık ettim. Bu durum özellikle can sıkıyor ama ben bu konuya her zaman yaklaştığım gibi yaklaşıyorum. Bunun üstesinden de geleceğimizi varsayıyorum.”

Taggart’ın kendi adını taşıyan galerisi salgın başladığından beri üç yeni sanatçıyla; Kenichi Hoshine, Hollis Heichemer ve Leah Guadagnoli anlaşma imzaladı.

Kaynak: artfulliving