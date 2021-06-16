Galler mağlubiyetinin ardından İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

16 Haziran 2021 Çarşamba, 21:37

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Galler karşısında 0-2 mağlup olmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu paylaşımında, "Görüyorum ki, Milli Takım mağlup olunca bir sessizlik oluyor. A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyorum. Nokta." ifadelerini kullandı.