Galler mağlubiyetinin ardından İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya karşısında mağlup olmasının ardından bir paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Görüyorum ki, Milli Takım mağlup olunca bir sessizlik oluyor. A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2021 Çarşamba, 21:37
Galler mağlubiyetinin ardından İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Galler karşısında 0-2 mağlup olmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu paylaşımında, "Görüyorum ki, Milli Takım mağlup olunca bir sessizlik oluyor. A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyorum. Nokta." ifadelerini kullandı.


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