Galler mağlubiyetinin ardından İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya karşısında mağlup olmasının ardından bir paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Görüyorum ki, Milli Takım mağlup olunca bir sessizlik oluyor. A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyorum" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Galler karşısında 0-2 mağlup olmasının ardından bir paylaşımda bulundu.
İmamoğlu paylaşımında, "Görüyorum ki, Milli Takım mağlup olunca bir sessizlik oluyor. A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyorum. Nokta." ifadelerini kullandı.
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