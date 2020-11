Game of Thrones'un Gece Kralı'ndan Trump'a gönderme: Kışyarı Savaşı'nı ben kazandım hem de büyük bir farkla

Furdik’in canlandırdığı Gece Kralı’nı da Kışyarı Savaşı’nda tam kazandığı düşünülürken Maisie Williams’ın canlandırdığı Arya Stark öldürerek televizyon tarihinin en ikonik sahnelerinden biri yaşanmıştı.

Gece Kralı, savaşı tıpkı Trump’ın Joe Biden’a mağlup olması gibi kaybetmişti.

Donald Trump, Twitter’da yaptığı paylaşımda, "Bu seçimi ben kazandım hem de büyük bir farkla" ifadelerini kullanmıştı.

Screen Rant'in haberine göre bu paylaşımı tiye alan Furdik ise, "Kışyarı Savaşı’nı ben kazandım hem de büyük bir farkla" diye paylaşım yaptı.

I WON THE BATTLE OF WINTERFELL, BY A LOT! https://t.co/azYA5FSxI7