Ganalı spikerin İngiliz ligini anlatırken zor anları

Ganalı spor sunucusu, İngiltere Premier Lig maçlarının sonuçlarını izleyiciye aktarırken, ilginç telafuzu ile günün adamı oldu.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2020 Salı, 18:53
Ganalı spikerin İngiliz ligini anlatırken zor anları
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Ganalı spor sunucusu, İngiltere Premier Lig maçlarının sonuçlarını izleyiciye aktarırken, ilginç telafuzu ile günün adamı oldu.

Sunucu'nun bazı takımların isimlerini söylemeyip, yuvarlaması ise sosyal medyayı salladı.

İşte onlar:




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