Gareth Bale'in aklında Real Madrid var

18 Şubat 2021 Perşembe, 15:15

Büyük umutlarla geldiği Real Madrid'de özellikle son dönemde büyük sıkıntılar yaşayan ve adeta 'istenmeyen adam'a dönüşen Gareth Bale için Real Madrid halen bir seçenek olarak duruyor.

Yaz transfer döneminde Tottenham'a kiralanan Galli oyuncunun menajeri Jonathan Barnett, GOAL muhabirlerinden Mario Cortegana'ya bir röportaj verdi.

Oyuncusunun Tottenham menajeri Jose Mourinho ile iyi bir ilişkiye sahip olduğunu söyleyen Barnett, Bale'in Madrid'i de özlediğini itiraf etti. Menajerine göre, Gareth Bale Real Madrid'e dönebilme ihtimalinden hoşnut ancak İspanyol ekibinin teknik direktörü Zinedine Zidane başka fikirlere sahip olabilir. Barnett konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bale'in Real Madrid ile bir sorunu yok. Orası harika bir kulüp. Onun geri dönmesi sorun olmaz. Sadece Real Madrid'in ona ihtiyacı olup olmadığına, onun Real Madrid için oynayıp oynayamayacağına karar vermesi gerekiyor. Sanırım onu ??da Bay Zidane'ye sormalısınız."





Jonathan Barnett, Londra ekibinde henüz fazla süre alamayan Bale ile Tottenham menajeri Jose Mourinho arasında da iyi bir ilişki olduğunu belirtti ama bir yandan da oyuncusunun daha fazla süre bulması gerektiğini de sözlerine ekledi. 71 yaşındaki menajer "İyi bir ilişkileri var, sorun yok" diyerek, "Sorunu yaratanlar gazeteciler ama bir sorun yok. Biz Gareth'in daha fazla oynamasını bekliyorduk. İşler o kadar iyi gitmedi, ancak takım da iyi gitmedi" ifadelerini kullandı.





Bu yaz Tottenham'ı tercih ederek Premier Lig'e geri dönen Bale, sadece yedi lig maçına görev yaptı ve 253 dakika süre alabildi. Galli oyuncu, tek golünü de Kasım ayında Brighton ağlarına yolladı.





31 yaşındaki oyuncu UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan tüm maçlara ise ilk 11'de başladı.