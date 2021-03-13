Gazeteci Çapa, "Bizim 127 milyar dolarımızı faiz lobisine mi verdiniz?" diye sordu.

13 Mart 2021 Cumartesi, 13:23

Türkiye’de siyasetin gündeminde Merkez Bankası’nın döviz rezervleri var.

Muhalefetin sıklıkla gündeme getirdiği “kayıp 128 milyar dolar” açıklamalarına yanıt veren AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Tutturmuşlar ‘Şu kadar para nerede?’ O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası’nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir” ifadelerini kullandı.

ÇAPA: BİZİM 127 MİLYAR DOLARIMIZI FAİZ LOBİSİNE Mİ VERDİNİZ

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gazeteci Emin Çapa, Halk TV’deki programında Merkez Bankası'nın rezervlerine değindi. Çapa’nın konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tartışılan “kayıp 128 milyar” dolar rezervi ile ilgili "İki yıl içerisinde 127.4 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervinden örtülü döviz satışı yapıldı'' diyen Emin Çapa, ''Bizim 127 milyar dolarımızı faiz lobisine mi verdiniz?" diye sordu.

“SİZİN BABANIZIN BANKASI DEĞİL”

Çapa konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Merkez Bankası şeffaf bire kurumdur. Sizin babanızın bankası değil. Hepimizin bankası. O bir işlem yaptığı zaman bizim görmemiz lazım. Merkez Bankası yıllardır döviz satışı yapmıyor. Yapsa göreceğiz. Peki 2 yıl içinde 127.4 milyar dolar satmış bu parayı kim aldı, laf kalabalığı yapmayın, gürültü yapmayın şu soruya cevap verin. Gelin stüdyoya söyleyin bu para nerede, kimse sattınız, neden bu parayı Merkez Bankası'nın döviz satış ihalelerinde görmüyoruz.''

Dövizin uzun süre 6.80 civarında kaldığını hatırlatan Çapa bunun nedenini dövizin yabancılara ucuzdan satılmasıyla açıkladı. Çapa ''Bizim 127 milyar dolarımızı faiz lobisine mi verdiniz?'' diye sordu.