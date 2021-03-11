Gazeteci Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever, yaşamını yitirdi

Gazeteci-yazar Ergin Konuksever'in eşi 65 yaşındaki Günay Konuksever yaşamını yitirdi.

DHA
11 Mart 2021 Perşembe, 16:07
Gazeteci Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever, yaşamını yitirdi
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Gazeteciler Cemiyeti eski onur kurulu başkanlarından gazeteci-yazar Ergin Konuksever'in eşi 65 yaşındaki Günay Konuksever yaşamını yitirdi.

Konuksever'in uzun süredir çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği belirtildi.


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