Gazeteci Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever, yaşamını yitirdi
Gazeteci-yazar Ergin Konuksever'in eşi 65 yaşındaki Günay Konuksever yaşamını yitirdi.
Gazeteciler Cemiyeti eski onur kurulu başkanlarından gazeteci-yazar Ergin Konuksever'in eşi 65 yaşındaki Günay Konuksever yaşamını yitirdi.
Konuksever'in uzun süredir çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği belirtildi.
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