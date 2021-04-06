Gazeteci Melis Alphan'a hapis istemi

06 Nisan 2021 Salı, 13:37

Melih Alphan hakkında Diyarbakır Nevruz'unu izlerken paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Melis Alphan ve avukatları savunmalarını yaptı.

Savcılık da duruşmada mütalaasını açıkladı. Savcılık, Alphan'ın "terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

“HERHANGİ BİR TERÖR BAĞLANTIM VAR MI?”

Melis Alphan savunmasında, "Tüm televizyon kanallarında yayınlanan kutlamadan bir kare paylaştım. Ben orada bile değildim. Bana yönelik suçlamalar arkadaki insanların tuttuğu bayrak ve flamalardır. Bir fotoğraf paylaştım diye hakkımda dava açılıyor. Herhangi bir terör bağlantım var mı? Hakkımda suç yaratılıyor. Ben bu suçları işlemedim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

İDDANEMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Melis Alphan’ın 21 Mart 2015’te sosyal medya hesabında, PKK/KCK/YPG/YPJ terör örgütünün sözde bayrak ve flamaları ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterleri taşıyan kalabalığa ait görselin üzerine ‘Newroz Piroz Be (Nevruz kutlu olsun)’ yazılı yorumu paylaştığının tespit edildiği anlatıldı. Melis Alphan’ın iddianamede yer alan savunmasında, hesabın kendisine ait olduğunu, suça konu fotoğrafta bulunan Abdullah Öcalan resimlerini ve YPG terör örgütü bayrak ve flamalarını fark etmediğini, görselin 2015 yılındaki Diyarbakır Nevruz kutlamalarında çekilmiş ve sosyal medya ortamlarında ve haber ajanslarında paylaşılmış bir görsel olduğunu, fotoğrafı paylaşmasındaki amacının Nevruz kutlamalarına dair bir kareyi sosyal medyada göstermek olduğunu ve terör örgütü ile iltisak ve irtibatının bulunmadığını söylediği belirtildi.

İddianamede, Melis Alphan’ın ‘basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.