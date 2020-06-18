Gazeteci Murat Ağırel'e yeni soruşturma!

18 Haziran 2020 Perşembe, 12:39

Avukat Celal Ülgen, tutuklu gazeteci Murat Ağırel hakkında yeni bir soruşturma açıldığı duyurdu.

Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'ne konuk olan Celal Ülgen'in açıklaması şöyle:

"Murat Ağırel cezaevinden eşini arıyor ve bugün benim ifademi almaya kalktılar ben de avukatlarım olmadan ifade veremem dedim. Gerekçesi; Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, İsmail Kahraman, kitabın (Sarmal) çeşitli sayfalarında bize hakaret etmişler diyerek şikayette bulunmuşlar.

23 Nisan 2020 tarihinde vermişler. 4 Haziran tarihinde o sayfalarda neler söylendiğini savcıya bildirmişler. Savcı sayfaları okumadan soruşturma açmış."