Gazeteci Murat İde’yi darp edenlere 1 yıla kadar hapis istemi

10 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Murat İde’nin Yeniçağ gazetesi yazarı ve basın danışmanı olduğu aynı zamanda İYİ Parti’nin de basın danışmanlığını yaptığı belirtildi.

Olayın gerçekleştiği 28 Aralık 2019 tarihinde ise Murat İde’nin saat 13.45 sıralarında Maslak’ta bir sitede bulunan evine kendi otomobiliyle geldiği, müştekiyi araçlarıyla takip eden şüphelilerin site içerisinde müştekiye saldırarak darp ettikleri kaydedildi.

ASLİYE CEZADA YARGILANACAKLAR

Murat İde’nin, adli tıp raporuna göre basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde hafif nitelikte yaralandığı ifade edilen iddianamede, şüphelilerin eylemi önceden planladıkları, şüphelilerden Fırat Ç. ve Muhammed Yavuz A.’nın müştekiye yönelik eylemi olmasa da darp eylemini gerçekleştiren diğer faillerle birlikte hareket etmeleri sebebiyle olaydan sorumlu tutulmaları gerektiği anlatıldı.

Şüpheliler Kürşat A. ile “Tanker” lakaplı Furkan’ın kimlikleri belirlenemediğinden haklarındaki dosya ayrıldı. İddianamede, suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu ancak uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek şüpheliler Cengizhan K., Erkan D., Fırat Ç., Muhammed Yavuz A., Muhammet Furkan E., Sefa E. hakkında “Basit yaralama” suçundan 4’er aydan 1’er yıla kadar hapisleri istendi.

Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkacak.