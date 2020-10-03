Gazeteci Müyesser Yıldız'ın duruşma tarihi belli oldu
Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın ilk duruşmasının tarihi belli oldu.
Geçen hafta iddianamesi çıkan davanın ilk duruşması Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 9 Kasım 2020 tarihinde saat 9.30’da görülecek. Davada, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve astsubay E. B. hakim karşısına çıkacak.
Mahkemenin 9 Kasım tarihine duruşma günü vermesi, tutuklu gazeteci Müyesser Yıldız’ın yaklaşık 6 ay sonra ilk duruşmasına çıkacağı anlamına geliyor.
Yıldız ve Dükel ile bu isimlere bilgi temin ettiği iddia edilen E.B. hakkında "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" iddiasıyla iddianame düzenlenmişti. Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın ve İsmail Dükel’in, gazetecilik faaliyetleri "delil" gösterilmiş ve haklarında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Eylül’de iddianameyi inceleyerek kabul etti. Mahkeme, Müyesser Yıldız hakkında tutukluluğun devamı yönünde karar verirken, koronavirüs salgını nedeniyle mahkeme, Müyesser Yıldız’ın duruşmaya getirilmeyerek SEGBİS ile bağlanmasına hükmetti.
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