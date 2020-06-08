Gazeteciler Yıldız ve Dükel'in gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki geldi. Gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapan CHP'li Veli Ağbaba "Dükel ve Yıldız derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.
OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in gözaltına alınmasına ilişkin CHP'den ilk tepki geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Twitter'dan açıklama yapan Ağbaba, "Güne yine AKP faşizmi ile uyandık" dedi.
"Dükel ve Yıldız derhal serbest bırakılmalıdır" çağrısı yapan Ağbaba, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Güne yine AKP faşizmi ile uyandık. tele1 Ankara Tem. İsmailDükel ile OdaTv Ankara Haber Müd. MüyesserYıldız gözaltına alındı. Gerçekleri konuştukları/yazdıkları için gazetecileri gözaltına almak, bitip tükenmişliğin resmidir. Dükel ve Yıldız derhal serbest bırakılmalıdır."
Güne yine AKP faşizmi ile uyandık.#tele1 Ankara Tem.#İsmailDükel ile #OdaTv Ankara Haber Müd. #MüyesserYıldız gözaltına alındı.— Veli AĞBABA (@veliagbaba) June 8, 2020
Gerçekleri konuştukları/yazdıkları için gazetecileri gözaltına almak,bitip tükenmişliğin resmidir.
Dükel ve Yıldız derhal serbest bırakılmalıdır. pic.twitter.com/DhnrNvLS5A
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