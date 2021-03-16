Gazetemiz muhabiri Seyhan Avşar'a 'sabıkalı savcı' haberinden beraat

16 Mart 2021 Salı, 12:57

Gazetemizde 6 Mart 2019'da Seyhan Avşar imzasıyla yayımlanan "Sözcü savcısı sabıkalı çıktı" başlıklı haber nedeniyle Sözcü gazetesi Sorumlu Müdürü Necdet Önemli birlikte yargılandığı davanın dördüncü duruşması bugün İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmayı Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) temsilcisi Erol Önderoğlu da izledi.



Mahkemede savunmasını yapan muhabirimiz Avşar, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ‘Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun’ sözüne uygun olarak adalet, beraat bekliyorum. Hukuk önünde suça karışan savcı ile sıradan bir yurttaşın farkı yoktur. Ceza vermeniz halinde savcılar suç işleyebilir ama gazeteciler bunu yazamaz gibi bir algı oluşacaktır. Beraatimi istiyorum” dedi.

Avşar, “Mütalaanın yargı çerçevesinde değil idari bir kararla verildiğini düşünüyorum. Heyetinizin vicdani sorumlulukla hukuk çerçevesinde karar vermesini talep ediyorum” dedi.

BERAAT KARARI ÇIKTI

Avukatların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti iddia edilen suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Seyhan Avşar ve Necdet Önemli'nin beraatine karar verdi.

Muhabirimiz Avşar ve Sözcü gazetesi Sorumlu Müdürü Necdet Önemli hakkında 6 Mart 2019 tarihinde gazetemizde yayımlanan “Sözcü savcısı sabıkalı çıktı” başlıklı haber nedeniyle “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme” suçlamasıyla dava açılmıştı. Her iki gazeteci için de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Haberde, Sözcü gazetesi davasının ilk iddianamesini hazırlayan cumhuriyet savcısının 2002 yılında görev yaptığı Osmaniye’de soruşturmasını yürüttüğü “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” dosyasında şüphelilerden haksız menfaat temin etmeye çalıştığı suçlamasıyla (İrtikap suçu) hakkında açılan dava sonunda 10 ay hapis cezası ve para cezasına çarptırıldığı belirtiliyordu.