Gaziantep Ankaragücü'nü yendi, zirve inadını sürdürdü

05 Ocak 2021 Salı, 18:13

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Serdar Diyadin, Mehmet Tekin

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç- Djilobodji, Tosca, Kenan Özer (Dk. 60 Enver Cenk Şahin), Jefferson, Muhammet Demir(Dk.86 Vetrih), Morais, Oğuz Ceylan, Zvonımır (Dk. 60 Güray Vural), Maxim(Dk. 78 Felipe)

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich- Erdi Dikmen, Rıdvan Çankaya, Merikani, Lobjanıdze, Paintsil(Dk. 85 Luka Adzic), Lukasik, Voca (Dk.79 Şahverdi), Sarlija, Endri(Dk.74 Borven), Atila Turan

GOLLER: Dk. 69 Maxim, Dk.90+5 Enver Cenk Şahin (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Morais, Sumudica, Tosça (GAZİANTEP FK) – Friedrich (Ankaragücü)

Süper Lig'in 17'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

6’ıncı dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında sağ çaprazda topla buluşan Lobzhanidze önünü açıp yerden sert vurdu, kaleci Günay üzerine gelen topu kontrol etti.

18inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında hızla ileri çıkan Kenan Özer'in pasında, Ankaragücü savunması ters bir vuruş yaptı. Dönen topa Kenan kafayı vurdu, top kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Muhammet Demir de kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

22’inci dakikada Gaziantep FK takımında paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Maxim ortaladı, Muhammet Demir'in kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top yandan az farkla auta gitti.

30’uncu dakikada Gaziantep FK savunmasının çıkarken kaptırdığı topla buluşan Lobzhanidze bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tehlikeyi sezen Günay, ceza alanı dışına kadar çıkarak topu uzaklaştırdı.

53’üncü dakikada konuk takımdan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji kafayı vurdu, kaleci Friedrich çizgi üzerinde topu son anda çeldi.

63’üncü dakikada Ankaragücü takımı sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Kale alanına düşen topu Günay yumrukladı arcak Erdi'ye çarpan top az farkla auta çıktı.

68’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Enver Cenk sağ kanattan savunma arkasına sarkan Muhammet Demir’e pasını çıkardı, Muhammet’in bıraktığı topla buluşan Maxim topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı kalktı. Maçın hakeminin VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 1-0.

85’inci dakikada Ankaragücü'nün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sarlija'nın kafayla içeri çevirdiği top Günay'dan sekti, pozisyonun devamında kale ağzında topla buluşan Atakan'ın vuruşu üstten auta gitti.

90+5’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında sol kanattan bomboş durumda içeri sokulan Enver Cenk, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu yeniden tamamlayan Enver Cenk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Gaziantep FK’nın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



