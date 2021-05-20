Gaziantep, Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

20 Mayıs 2021 Perşembe, 19:17

Gaziantep Futbol Kulübü'nün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Erol Bulut ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 46 yaşındaki Erol Bulut, başkan vekili Cevdet Akınal ile yöneticiler Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin katıldığı törenle sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut’a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadesi yer aldı.