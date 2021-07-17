Gaziantep FK ile Adanaspor'un maçında gol sesi çıkmadı
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu'da oynadığı maçta, TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu'da oynadığı maçta, TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Bolu'da bir otelin sahasında oynanan karşılaşmaya Gaziantep FK, "Günay Güvenç, Ulaş Zengin, Papy, Jefferson, Enver Cenk Şahin, Recep Niyaz, Pawel, Oğuz Ceylan, Vladyslav, Mirza Cihan, Tetteh" ilk 11'i ile başladı. Adanaspor ise "Burak, Donkor, Evren, Cenk, Harun, Uğurcan, Celil, Ömer, Fıratcan, Serdar, Ozegoviç" 11'i ile sahaya çıktı.
İlk yarısı 0-0 beraber biten karşılaşmanın ikinci yarısında da fileleri havalandıramayan Gaziantep FK ve Adanaspor sahadan golsüz berabere ayrıldı.
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