Gaziantep Futbol Kulübü'nde başkanlık el değiştirdi
Gaziantep Futbol Kulübü'nde Mehmet Büyükekşi, başkanlık görevini Cevdet Akınal'a devretti.
Gaziantep Futbol Kulübü’nde başkan Mehmet Büyükekşi'nin görevinden ayrılması üzerine bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında siyah-kırmızıların yeni başkanı, Cevdet Akınal oldu.
Futbol dünyasına büyük darbe vuran pandemi sürecinin zorluklarını yaşadıklarının altını çizen Gaziantep Futbol Kulübü eski başkanı Mehmet Büyükekşi, “Şimdi bayrağı bizden sonra gelen arkadaşlara devretme zamanı, şu ana kadar yönetim kurulunda; gece gündüz demeden benimle gayret eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu andan itibaren yeni yönetim kurulumuzun her zaman yanındayım. Kendilerine canı gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kırmızı-siyahlıların yeni yönetim kurulu başkanı Cevdet Akınal, eski başkan Mehmet Büyükekşi’nin iki yıl içerisinde ciddi fedakarlıklarda bulunduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki süreçte de yeni yönetimimizle birlikte aldığımız bu görevi; şehrin tüm değerleriyle birlikte daha ne kadar yükseltebiliriz diye çalışmalar yapacağız. Yine güçlü bir ekiple elimizi taşın altına koyma zamanı. Bu seçimin Gaziantep şehrine ve Gaziantep Futbol Kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” sözleriyle görevi devraldı.
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