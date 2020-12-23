Gaziantep Kasımpaşa önünde coştu

23 Aralık 2020 Çarşamba, 20:37

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Brecka, Tarkan Serbest (Dk. 10 Tirpan), Haddadi, Aytaç Kara, Sadiku, Hajradinovic (Dk. 79 Doğucan Haspolat), Varga (Dk. 57 Alan Carius), Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Yasin Dülger), Hodzic

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç- Oğuz Ceylan, Djilobodji, Toşça, Kana Bıyık, Güray Vural (Dk. 81 Olkowski), Jefferson (Dk. 85 Furkan Soyalp), Mirallas, Maxim (Dk. 81 Kozulj), Kenan Özer (Dk. 67 Muhammet Demir), Dicko (Dk. 67 Vetrih)

GOLLER: Dk. (P) 9 ve Dk. 25 Maxim, Dk. 57 Jefferson, Dk. 78 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Hodzic, Brecka (Kasımpaşa) - Güray Vural, Marius Sumudica (Teknik direktör), Tosça (Gaziantep FK)



Süper Lig’in 14’üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK’ya 4-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9’uncu dakikada penaltıdan ve 25’inci dakikada Maxim, 57’nci dakikada Jefferson ile 78’inci dakikada Muhammet Demir kaydetti.

6’ncı dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Dicko, Tarkan’dan kaptığı topla kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Dicko, sonrasında kaleci Ertuğrul’dan sıyrılırken yerde kalınca hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi.

9’uncu dakikada atışı kullanan Maxim, kaleci Ertuğrul ve topu farklı köşelere yolladı: 0-1.

18’inci dakikada Kasımpaşa sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Hajrdadinovic’in ortasın arka direkteki Aytaç Kara kafayı vurdu, kaleci Günay topu kornere tokatladı.

25’inci dakikada konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Mirallas’ın ortasında top arkaya açıldı. Sol kanatta topla buluşan Güray Vural, ceza sahası dışındaki Maxim’i gördü. Bu oyuncun ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

37’nci dakikada Hodzic’in pasıyla sağ taraftan savunma arkasına sarkan Yusuf Erdoğan, bekletmeden içeri çevirdi. Gaziantep savunmasında Djilobodji Hodzic’ten öne araya girerek topu kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

57’nci dakikada Gaziantep FK farkı 3’e çıkardı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Mirallas ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Jefferson’un kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul’un müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 0-3.

72’nci dakikada Kasımpaşa ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Yusuf Erdoğan’ın yerden sert vuruşunda kaleci Günay sağına giden topta gole izin vermedi.

78’inci dakikada Djilobodji’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Mirallas bekletmeden içeri çevirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir, döner dönmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-4.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-0 mağlup etti.

