Gaziantep'te 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gaziantep Futbol Kulübü'nde yapılan testlerde 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te 4 kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesinde kulüpte koronavirüs testi yapıldı.
Açıklamada, "Yapılan koronavirüs testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 2 personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.
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