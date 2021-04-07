Gaziantep'te 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:19

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te 4 kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesinde kulüpte koronavirüs testi yapıldı.

Açıklamada, "Yapılan koronavirüs testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 2 personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.