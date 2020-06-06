Gaziantep’te bu kadar da olmaz dedirten görüntü

06 Haziran 2020 Cumartesi, 10:58

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama ve denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekiplerin yaptıkları son denetimde karşılaştıkları manzara ise bu kadar olmaz dedirtti. Şüphe üzerine durdurulan panelvan tipi bir araçta arama yapan ekipler, aracın ön kısmında 4, kapalı arka kısmında ise dip dibe 20 kişiyi görünce şaşkınlık yaşadı. Polis ekiplerinin, araçtakileri tek tek sayarak aşağı indirmesi ise trajikomik film sahnelerini akıllara getirdi.

Araçtan indirildikten sonra kimlik sorguları yapılan toplam 24 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten, araç sahibi ile araca ise fazla ve kurallara aykırı yolcu taşımaktan işlem yapıldı.



