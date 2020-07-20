Gaziantep'te çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Gaziantep'te yanına çağırdığı küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan C.B. (80), kimliğinin saptanmasının ardından tutuklandı.
Gaziantep'te yanına çağırdığı küçük çocuğa tacizde bulunan C.B. (80), kimliğinin saptanmasının ardından polisler tarafından gözaltına alındı.
Sosyal medyada paylaşılan, bir kişi oturduğu merdivende yanına çağırdığı küçük kıza sarılmaya çalışıp, bacağına dokunduğu görüntüler büyük tepki topladı. Haberlere de yansıyan görüntülerin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece geç saatlerde küçük çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin kimliğini tespit etti. Konuyla ilgili adli süreç başlatılırken, Gaziantep Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"18.07 2020 tarihinde bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında 'Gaziantep'te yaşlı bir adam yanına çağırdığı küçük kız çocuğunu taciz etti' şeklinde yer alan haberle ilgili olarak yapılan araştırmada; görüntülerde yer alan bölgenin ilimiz sınırlarında olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili görüntüler ihbar kabul edilerek habere konu şahsın kimliği tespit edilmiş ve adli süreç başlatılmıştır."
TUTUKLANDI
Gaziantep'te yanına çağırdığı çocuğa bulunan C.B. (80), kimliğinin saptanmasının ardından polisler tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinde sorgulaması tamamlanan C.B., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. C.B., çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kız çocuğunun ailesinin tepkiye neden olan görüntüleri görerek konudan haberdar oldukları ve C.B. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.
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