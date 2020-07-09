Gaziantep’te koronavirüs hastası hastaneden kaçtı
Gaziantep’te hastaneden kaçan korona virüs hastası ekipleri alarma geçirdi. Yaşlı adamı kızı bularak polise teslim etti.
Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bililere göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan yaşlı adam tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Y
aşlı adamın kaçması üzerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri alarma geçti. Her yerde aranan hasta, kızı tarafından bulunarak 25 Aralık Polis Merkezine götürüldü. Hasta, polis merkezi önüne çağrılan özel donanımlı sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye geri götürüldü.
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