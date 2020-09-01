Gaziantep'te maganda kurşunuyla yaralanan kişi öldü

01 Eylül 2020 Salı, 14:47

KURŞUNUNUN KAFASINA İSABET ETTİ

Yeşilkent Mahallesi'ndeki tarlasında çalıştığı sırada kafasına maganda mermisinin isabet etmesi sonucu yaralanan Metin Aslan (55), tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Aslan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Metin Aslan, 28 Ağustos'ta Yeşilkent Mahallesi'ndeki tarlasında çalıştığı sırada maganda kurşununun kafasına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.