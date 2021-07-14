Gece yarısı ev basıp 2 kişiyi bıçakladı
İzmir’in Bornova ilçesinde M.G., gece yarısı evine gittiği husumetlileri Erdoğan K. ve Ahmet A.’yı bıçakla yaraladı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında İnönü Mahallesi 743/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, M.G. arasında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen Erdoğan K. ve Ahmet A.’nın bulunduğu eve geldi. 2 katlı evin 2’nci katında başlayan tartışma, bina girişinde bıçaklı kavgaya dönüştü. M.G. yanında getirdiği bıçakla, Ahmet A. ve Erdoğan K.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından M.G., suç aleti bıçakla olay yerinden kaçtı. Gürültü üzerine dışarı çıkan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Bu arada Erdoğan K. ve Ahmet A. yakınları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, eşkali belirlenen şüpheli M.G.’yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin kaçarken boş bir araziye attığı bıçak da ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor.
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