‘Geçinemiyorum’ diyen Demet Akalın kızına özel sınıf açacak

17 Temmuz 2020 Cuma, 13:40

Koronavirüs sürecinde konserlerin yapılamaması nedeniyle ‘geçinemiyorum’ açıklaması yapan şarkıcı Demet Akalın okulların koronavirüs nedeniyle açılmama ihtimaline karşı kızı Hira için evinin bir kısmını sınıfa çevirmeyi düşündüğünü açıkladı.Akalın şu açıklamayı yaptı:

“Eylül'de eğer okullar açılmazsa özel bir hocayla yan evi sınıf yapacağım. Online derste benim kızım konsantre olamıyor. Küçük çocuklar için ben inanılmaz endişeliyim… Kızım birinci sınıf öğrencisi ancak tabi ki büyük okul öğrencileri belki maske takmak konusunda kurallara uyabilir ama küçük çocuklar ne yapacak?”

Öte yandan “geçinemiyorum” diyerek büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen Demet Akalın, sahne ücretinde indirime gittiğini de söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KONSERİNDE SAHNEYE ÇIKMIŞTI

"AVM'ler açılıyorsa eğlence sektöründe de normalleşmeye gidilmesi gerekiyor. Sektörde 300 bin kişi ekmek yiyor. Bu alanda Türkiye'nin en çok kazananlarının başında geliyorum. Ona rağmen diyorum ki ben bile idare edemiyorum. Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var.” Açıklamasında bulunan Akalın, daha ona Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri’nde Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Sibel Can, Muazzez Ersoy gibi birçok sanatçı ile birlikte sahne almıştı. Konserlerle ilgili 30 milyon TL ödendiği iddiası çok tartışılmıştı.