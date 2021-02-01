Gedson Fernandes, sezon sonuna kadar Galatasaray'da

01 Şubat 2021 Pazartesi, 21:07

Galatasaray Kulübü, Benfica'da forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in sezon sonuna kadar kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, kiralama bedeli olarak oyuncunun kulübü Benfica'ya 550 bin Avro ödeyecek. Galatasaray ayrıca Portekizli oyuncuya sezon sonuna kadar 650 bin Avro'luk ödeme yapacak.