Geleceği tasarlamak...
İstanbul Tasarım Bienali, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte Hollanda ve Türkiye’den genç ve sınırlar ötesi paylaşıma açık tasarımcılar için bir çağrı yapıyor.
Geleceği Tasarlamak başlıklı program kapsamında Türkiye’den ve Hollanda’dan alınan başvurular arasından seçilecek beşer tasarımcı bir çevrimiçi sohbet odasında bir araya gelecek, deneyimlerini paylaşırken birbirlerinden öğrenecek. Böylelikle yerel bağlamlara özgü gündelik pratikleri iyi yönde, sürdürülebilirlik esaslarını gözeterek değiştirebilecek tasarım fikirlerinin olgunlaştığı sanal bir platform oluşturulacak. Geleceği Tasarlamak, tasarımı bir araç olarak kullanarak gündelik aciliyetlere gelecek için güven tesis eden, güncel ve yaratıcı nesneler ve çevrelerle yanıt vermeyi hedefliyor. Tasarımcılar 14 Ağustos’a dek açık çağrıya yanıt verebilir.
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