'Gelecek nesillere güzel bir İzmir'

21 Mayıs 2021 Cuma, 08:03

İnciraltı Kent Ormanı’nda yapılan proje tanıtım etkinliğinde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Tu¨rkiye’de ilk kez çocuk bisikletlerini, hayata geçiriyoruz. 120 çocuk bisikletini, çocukların hizmetine sunuyoruz. BİSİM filosunda 890 bisiklet kapasitesine eriştik” diye konuştu.



İzmir’de toplu ulaşım, yaya ve bisikletli ulaşımı geliştirmek olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Bisikleti ulaşım aracı olarak yaygınlaştırmak amacıyla bisiklet altyapısını gu¨çlendiriyoruz. 373 bin u¨yesiyle BİSİM, İzmir’de bisiklet kullanımını teşvik etmek adına u¨lkemizde kamu eliyle hayata geçirilen en önemli projelerden biri. İstasyon sayımızı 60’a çıkartacağız” diye konuştu. Soyer, “İzmir’deki ulaşım sorununu kapsamlı bir planlama yaklaşımı, çağdaş ve yenilikçi ulaşım alternatifleriyle geliştirme çabamız bu yu¨zden. Bu¨yu¨k metro ve tramvay yatırımlarımız, elektrikli otobu¨sler, deniz ulaşımında yaptığımız çalışmalar hep bunun sonucu. Amacamız, gelecek nesillere gu¨zel bir İzmir bırakmak” dedi.