Gelecek Partili isim: AKP'den görüştüğümüz vekiller rahatsızlıklarını dile getiriyor

25 Nisan 2021 Pazar, 09:28

AKP eski Konya Milletvekili, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ömer Ünal, konuk olduğu yerel bir televizyon kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



AKP’nin ekonomik sıkıntılı süreçte hiçbir zaman seçimlere girmediğini söyleyen Ünal, “AK Parti, birtakım algı hareketleriyle vatandaşın oy tercihini kendisine doğru çekti. Bugün tam tersi bir durum var. Vatandaşın şuan cebi yanıyor. Vatandaş evine ekmek götüremiyor. İşsizlik arttı. Esnaf, dükkanını kapatmış, kirasını ödeyemiyor. Emanet paralarla evine akşam ekmek götürmeye çalışan esnafımız var. AK Parti için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

“GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ AK PARTİLİLER VAR”

AKP’nin bazı mevcut yöneticilerinin, milletvekillerinin özellikle bazı konulardan ciddi şekilde rahatsızlık duyduğunu ifade eden Ünal, “AK Parti’nin gerek il ve ilçe yöneticileri, gerekse de bir kısım milletvekili, rahatsız oldukları konuları bire bir olduğumuzda dile getiriyorlar. Rahatsızlıklarını toplum önünde maalesef söylemiyorlar. Özellikle vicdanı olan AK Partili isimler, birkaç yerden maaş alınması konusundan rahatsız. Eskiden bu kadar değildi. Geçmiş dönemlerde yasal sınırlar vardı. Eskiden bir kamu görevlisi sadece bir yerde yönetimde olabilirdi. Bugün böyle bir hassasiyet yok.” ifadelerini kullandı.