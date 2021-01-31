Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ: Muhalefette iktidara hizmet eden ciddi bir kesim var
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Muhalif gibi görünüp aslında iktidara hizmet eden ciddi bir kesim var. Amaçları hem muhalefeti dejenere etmek, hem de iktidara dolaylı katkı sunmak" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, siyasette "muhalif" maskesi takıp iktidara hizmet eden ciddi bir kesimin olduğu iddiasında bulundu.
CHP'deki istifalar ve Saadet Partisi yönetimindeki Oğuzhan Asiltürk'ün çıkışları ile İYİ Parti'deki gelişmelerin aynı adresin kâr hanesine yönelik hamleler olduğu yorumunu yapan Özdağ, "Muhatapları-Asiltürk hariç- bunu amaçlamamış olsalar bile, bunun kime ve neye hizmet edeceğini bilecek kadar siyasi tecrübeye sahip insanlar. Lakin toplum bu tip manipülasyonlara o kadar alıştı, o kadar tecrübe kazandı ki artık yoğurdu üfleyerek yiyor" dedi.
Özdağ, "İktidar köşeye sıkıştıkça daha nice muhalif gözükenin maskelerinin düştüğüne tanık olacağız. Sağ gösterip sol vuranlar, sol gösterip sağ vuranlar, muhalif görünüp yandaş olanlar, içi kilise, dışı cami olanlar tek tek ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.
Özdağ'ın paylaşımları şöyle:
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