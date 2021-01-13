Gelecek Partisi’nden deprem: İl Başkanı ve yönetim kurulu görevden alındı
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu görevden el çektirildi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Merkezimizde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulunun görevden el çektirilmesine karar verilmiştir" denildi. Parti Sözcüsü Serkan Özcan, "Sanıyorum, performans gelinen noktada yeterli bulunmadı" dedi.
İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik 30 Aralık 2020 tarihinde otomobilinde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından yaşanan yeni gelişme sonrası, Gelecek Partisi Yönetim Kurulu toplantısında İşçilik'in partideki görevinden çektirilmesine karar verildi. İşçilik'in yanı sıra, İl Yönetim Kurulunun da görevine son verildi.
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, ANKA'ya yaptığı değerlendirmede görevden el çektirilmesinin yaşanan saldırıyla ilgili olmadığını belirterek "Sanıyorum, performans gelinen noktada yeterli bulunmadı" şeklinde yorumladı.
Partinin twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Genel Merkezimizde yapılan Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısında İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulunun görevden el çektirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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