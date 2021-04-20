Gelecek Partisi'nden Perinçek'in teklifine: Birlikte gelirseniz...

20 Nisan 2021 Salı, 11:14

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na canlı yayında 'görüşme' teklifine yanıt geldi.



Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'ın sosyal medya hesabı üzerinden verdiği yanıtta şöyle denildi:

"Sizi, misyonunuzu ve ortaya çıkarıldığınız dönemleri iyi biliyoruz.

Meydan okumamız yalnız size değil, sizin gibi 28 Şubatçılarla işbirliği yapan iktidaradır.

Cevabı sizden değil, size rol veren Beştepeden bekliyoruz. Birlikte gelirseniz olur!"





NE OLMUŞTU?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Youtube'da katıldığı 'Hadi Özışık’la Perde Arkası' programında Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’le ilgili “28 Şubat’ın ideoloğu Perinçek bugün Erdoğan’ın kankası, beraberler. Benim anlayamadığım denklem de bu. Perinçek’in sermaye bağlantılarıyla Erdoğan’ın sermaye yakınlıklarına bakın bakalım, kimler çıkar? Türkiye, Doğu Türkistan’a neden ses çıkarmıyor, bir bakın bakalım kimler çıkar?” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu’nun bu sözlerinin ardından Doğu Perinçek sosyal medya hesabından Ahmet Davutoğu'na canlı yayında görüşme teklifi yapmıştı.