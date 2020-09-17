Genç doktor, hastane otoparkında başından vurulmuş halde bulundu
Osmaniye’de başhekim yardımcısı olarak görev yapan ve bir süre önce görevinden ayrılan doktor, hastanenin otoparkında otomobil içerisinde tabancayla başından vurulmuş olarak ağır yaralı halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’de özel bir hastanede başhekim yardımcısı olarak çalışan ve bir süre önce görevinden ayrılan Dr. Mustafa Kocaman, silahla başında vuurlmuş halde bulundu.
Görevinden ayrıldıktan sonra medikal şirketi kuran Dr. Mustafa Kocaman’ın, ayrıldığı hastanenin otoparkında otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
SAĞLIK DURUMU KRİTİK
Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından tabanca ile vurulmuş şekilde ve ağır yaralı olarak buldukları Dr. Mustafa Kocaman’ı hemen hastaneye kaldırdı. İlk müdahalenin görevinden ayrıldığı hastanede yapıldığı genç doktorun ameliyata alındığı ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Osmaniye polisinin olay yerinde yaptığı incelemede Dr. Mustafa Kocaman’ın intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Eşi de sağlık çalışanı olan Dr. Mustafa Kocaman’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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