Genç Erkek Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası için Çekya’ya gitti

Erkek Genç Milli judocular, Avrupa Kupası'nda mücadele etmek için Çekya'ya gitti.

DHA
15 Temmuz 2021 Perşembe, 11:05
Genç Erkek Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası için Çekya’ya gitti
Abone Ol google-news

Erkek Genç Milli judocular, Avrupa Kupası müsabakaları için Çekya’nın başkenti Prag’a gittiler.

Çekya'nın Prag kentinde 17-18 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Judo Kupası müsabakalarına Türkiye 8 sporcuyla katılacak.

33 ülkeden 263 erkek, 130 kadın judokanın katılacağı organizasyonda 8 erkek milli judocu tatamide yer alacak.

Avrupa Kupası’nda Türkiye'yi 60 Kg Uluer Göç, 66 Kg Furkan Cinci, Muhammet Ali Demirel, 73 Kg Umalt Demirel, 81 Kg Berke Çırpan, 90 Kg Cem Ata Demirtaş, 100 Kg Fatih Enes Acet ve +100 Kg İbrahim Halil Özmen temsil edecek.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler