Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu
Gaziantep’te, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire evinde silahla vurulmuş halde bulundu
Edinilen bilgilere göre olay, Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Dila Yıldırım ailesi tarafından yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu. Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralı olan genç hemşireye yaptıkları müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Hemşire Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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