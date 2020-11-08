Genç kıza cinsel saldırıda bulunup telefonunu çalan zanlı yakalandı
Şişli’de yanına oturarak cinsel saldırıda bulunduğu kadının cep telefonunu çalarak kaçtığı iddia edilen şahıs yakalandı. Şişli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan zanlının olaydan sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, önceki hafta Fulya’da yaşandı. İddialara göre mola sırasında iş yerinin yan tarafında sokak merdivenlerine oturan kadının yanına bir kişi gelerek oturdu. Kısa süre sonra şahıs, kendi halinde oturan kadına cinsel saldırıda bulundu.
Çığlık atarak yardım isteyen kadının cep telefonunu çalan zanlı hızla kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların bir süre kovaladığı saldırgan elindeki telefonla kaçmaya devam etti.
Koşuşturmayı gören bir iş yerinin güvenlik görevlisi şüphelinin önünü keserek engel olmaya çalıştı. Şüphelinin bıçak çekmesi üzerine güvenlik görevlisi geri çekilirken, çaldığı telefonu ise park halindeki bir otomobilin altına attı. Olaydan sonra kayıplara karışan saldırganın yakalanması için Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi bir hafta süren çalışmalar sonucunda yakaladı.
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