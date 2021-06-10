Genç OSİAD’lılar ‘yeni normal’i tartıştı

10 Haziran 2021 Perşembe, 15:53

Genç OSİAD’lılar tarafından çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen panelde, Genç OSİAD’lılar Yürütme Kurulu Başkanı Alişan Özden, ikinci kuşak sanayicilerin oluşturduğu grubun, 60 üyeden oluştuğunu söyledi. OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci ise genç enerjinin derneği daha da ileri noktalara taşıyacağını belirterek, “Ülkemizi de derneğimizi de gençlerimize emanet ediyoruz” dedi. Başkent Üniversitesi İşletme Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Işın, yeni normal konusunun tartışılmaya başlandığını, bunun küresel salgınla sınırlandırılamayacağını söyledi. Dünyanın Endüstri 4.0 ile zaten yeni bir sürece girdiğini, dijital dönüşümün tüm olanakları ve fırsatları kullanılabilir hale getirdiğini aktaran Işın, “Dijitalleşme, yeni normal dediğimiz süreci başlatmıştı. Kovid-19, süreci sadece hızlandırdı. Pandemi olmasaydı belki bir-iki sene sonra yeni normale girecektik. Bu bizim kaçabileceğimiz bir dönüşüm değil” dedi. Işın, her krizin kaybedenleri olduğu gibi kazananlarının da olduğunu, süreci doğru değerlendiren, etkin ve etkili çalışabilen insanların, şirketlerin, hatta küresel düzeyde tüm ülkelerin yeni bir yol bulacağını vurguladı. Işın, “Dijital dönüşümle birlikte, mikro seviyeden makroya kadar, insan kaynaklarından tutun ihracata kadar birtakım değişimler yaşayacağız ve bu devam edecek. Dronelarla yaşamaya başladığımız dikkate alınırsa yeni normalin içindeyiz demektir” diye konuştu.